Игра про Пиноккио Lies of P выйдет в августе 2023 года

Она будет доступна для пользователей ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.

Round8 Studio представила трейлер игры Lies of P, представляющей из себя мрачную версию сказки о Пиноккио. Его показали в рамках фестиваля IGN Fest.

По сюжету главному героию предстоит столкнуться с жуткими созданиями из плоти и метала. Игра выполнена в духе Dark Souls. Персонаж получит возможность использовать много различного оружия для участия в сражения. Также в процессе истории ему предстоит сделать выбор между правдой и ложью. Отмечается, что выбор будет влиять на мир игры, а также на ее финал.

Lies of P выйдет в августе 2023 года. Игра будет доступна для пользователей ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.

Ранее Ubisoft представила релизный трейлер The Settlers: New Allies.

Видео: YouTube / IGN