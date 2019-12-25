Игра "Зенита" с "Миланом" в баскетбольной Евролиге перенесена

Новую дату матча пока не определили.

Очередной матч баскетбольного "Зенита" в Евролиге вынужденно перенесли из-за коронавирусного карантина в петербургской команде. Как сообщается на официальном сайте турнира, на неопределенную дату переносится игра "Зенита" с итальянским "Армани Эксчейндж Милан", запланированная на 22 октября. Ранее по той же причине не состоялись матчи с испанскими "Басконией" и "Валенсией".

Пресс-служба Евролиги подчеркнула, что причиной переноса матча стала нехватка игроков со стороны "Зенита": из-за повального заражения ковидом команда не смогла представить на игру минимальное количество спортсменов. Согласно правилам, их должно быть восемь. Сейчас на карантин ушли сразу шесть игроков, три тренера вместе с главным наставником команды Паскуалем и массажист.

В пресс-службе клуба отметили, что все приобретенные на игру с итальянцами билеты будут действительны на новую дату матча. Решение о новой дате примет Департамент баскетбольных соревнований Евролиги.

Ранее мы рассказывали, что "Почта России" возобновила выдачу FAN ID для российских зрителей Евро-2020.

Фото: Баскетбольный клуб "Зенит" / "ВКонтакте"; скрин с сайта Евролиги