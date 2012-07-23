Игорь Реутский назначен на должность главного врача Мариинской больницы

Он около 20 лет возглавлял клинический отдел Военно-медицинской академии.

В понедельник, 9 октября, новый руководитель Мариинской больницы Игорь Александрович Реутский приступил к своим обязанностям. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Реутский около 20 лет возглавлял клинический отдел Военно-медицинской академии, а с 2021 года работал в должности заместителя главного врача Мариинской больницы. Кроме того, под его руководством команда учреждения справилась с объемами медицинской помощи в период пандемии коронавируса.

Игорь Александрович является выпускником Донецкого государственного медицинского университета им. Горького, заслуженным работником здравоохранения России и кандидатом медицинских наук.

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Фото: Piter.TV