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Игорь Реутский назначен на должность главного врача Мариинской больницы
Сегодня, 19:01
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Игорь Реутский назначен на должность главного врача Мариинской больницы

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Он около 20 лет возглавлял клинический отдел Военно-медицинской академии.

В понедельник, 9 октября, новый руководитель Мариинской больницы Игорь Александрович Реутский приступил к своим обязанностям. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Реутский около 20 лет возглавлял клинический отдел Военно-медицинской академии, а с 2021 года работал в должности заместителя главного врача Мариинской больницы. Кроме того, под его руководством команда учреждения справилась с объемами медицинской помощи в период пандемии коронавируса. 

Игорь Александрович является выпускником Донецкого государственного медицинского университета им. Горького, заслуженным работником здравоохранения России и кандидатом медицинских наук. 

Ранее на Piter.TV: у Мариинской больницы открылся памятник принцу Ольденбургскому.

Фото: Piter.TV

Теги: главврач больницы, мариинская больница
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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