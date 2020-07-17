Первый монумент, который был открыт 5 июня 1889 года с участием членов императорской семьи, просуществовал всего 40 лет.

У Мариинской больницы открылся памятник принцу Ольденбургскому. Открытие памятника приурочено ко дню рождения принца, который появился на свет 14 (26) августа 1812 года. Об этом сообщил Комитет по здравоохранению Петербурга.

Первый монумент, который был открыт 5 июня 1889 года с участием членов императорской семьи, просуществовал всего 40 лет. Место для монумента было выбрано не случайно – Петр Георгиевич возглавлял руководство Мариинской больницей более 40 лет.

В 1930 году по решению президиума Ленсовета памятник перед больницей был демонтирован и отправлен в переплавку. Советское руководство посчитало, что его присутствие на улицах города неуместно.

Ранее из Гатчины стартовал поезд "По дороге Ольденбургских". Пассажиры воссоздают маршрут свадебного поезда великой княгини Ольги Александровны и наследного принца Петра Александровича Ольденбургского в июле 1901 года. После венчания в Гатчинской дворцовой церкви супруги отправились в резиденцию "Рамонь" в Воронежской области.

Фото: Комздрав