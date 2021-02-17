Из Гатчины стартовал поезд "По дороге Ольденбургских"

Из Гатчины отправился новый туристский поезд "По дороге Ольденбургских". Он пройдёт по маршруту Гатчина — Рамонь — Воронеж — Петербург.

Пассажиры воссоздают маршрут свадебного поезда великой княгини Ольги Александровны и наследного принца Петра Александровича Ольденбургского в июле 1901 года. После венчания в Гатчинской дворцовой церкви супруги отправились в резиденцию "Рамонь" в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Петербурга

Насыщенная культурно-образовательная программа знакомит туристов с жизнью высшего общества того времени. Программа начинается в бывшем царском дворце на территории Национального музея-заповедника "Гатчина".

Пассажиры могут посмотреть кинохронику и современные видеофильмы об истории семьи Романовых, Гатчинского дворца и дворцового комплекса Ольденбургских.

Ранее сообщалось, что между Москвой и Петербургом пустят черный "Ночной экспресс".

Фото: Правительство Санкт-Петербурга