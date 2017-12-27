Игорь Албин посетил реставрационные работы Спаса-на-крови

Вице-губернатор Петербурга проверил реставрационные работы Спаса-на-Крови.

Днем 24 января реставрационные работы Спаса-на-Крови посетил с проверкой вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Политик пробыл на объекте продолжительное время, а после выложил фотоотчет о мероприятии в официальном аккаунте в Telegram.

Напомним, что в последний раз в храме не проводились работы с 1997 года. Они начались еще в 1974 году, когда исторический памятник перешел под управление музея “Исаакиевский собор”. Тогда специалисты и обнаружили аварийность архитектурного объекта.

Современная реставрация началась в июле 2017 года. Заказчиком выступил КГИОП. Подрядчики восстанавливают цветную керамическую черепицу куполов, воссоздают утраченную эмаль, а также ремонтируют конструкцию шатра. Специалисты разработали систему поддержки и усиления каркаса.

Фото: Telegram/ Игорь Албин