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Игорь Албин посетил реставрационные работы Спаса-на-крови
Вчера, 15:12
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lesjasap
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Игорь Албин посетил реставрационные работы Спаса-на-крови

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Вице-губернатор Петербурга проверил реставрационные работы Спаса-на-Крови.

Днем 24 января реставрационные работы Спаса-на-Крови посетил с проверкой вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Политик пробыл на объекте продолжительное время, а после выложил фотоотчет о мероприятии в официальном аккаунте в Telegram.
 
 
Напомним, что в последний раз в храме не проводились работы с 1997 года. Они начались еще в 1974 году, когда исторический памятник перешел под управление музея “Исаакиевский собор”. Тогда специалисты и обнаружили аварийность архитектурного объекта. 
 
 
Современная реставрация началась в июле 2017 года. Заказчиком выступил КГИОП. Подрядчики восстанавливают цветную керамическую черепицу куполов, воссоздают утраченную эмаль, а также ремонтируют конструкцию шатра. Специалисты разработали систему поддержки и усиления каркаса.
 
 
Напомним, что правительство Петербурга объявило об отмене сноса дореволюционных домов на Тележенной улице.
 
 
Фото: Telegram/ Игорь Албин
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Теги: исаакиевский собор , каркас , музей , проверка , реконструкция , ремонт , реставрация , спас на крови , спас-на-крови , шатер
Категории: Новости СПб

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