Акинфеев является самым непробиваемым вратарем Европы

В топ также попал еще один российский вратарь.

Вратарь московского "ЦСКА" Игорь Акинфеев пропускает меньше всех из вратарей, выступающих в десяти самых сильных лигах мира. Об этом свидетельствуют данные портала SofaScore.



Согласно статистике наш соотечественник в среднем пропускает 0,47 мячей за матч. Всего страж ворот провел 17 игр. На втором идет голкипер "Порту" Икер Касильяс (0,52), а замыкает тройку лучших также голкипер из РФПЛ Илья Абаевв из "Ростова" (0,54).



Напомним, что в октябре прошлого года Акинфеев объявил о завершении своей национальной карьеры. Футболист выступал за сборную на протяжении 14 лет. За этот время он сыграл 110 матчей, в которых пропустил 95 мячей. В 2008 году он вместе со сборной России стал бронзовым призером Евро.



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Фото: сайт ЦСКА