Идентификацию владельцев электронных кошельков могут упростить. Личность пользователя предлагают устанавливать при помощи мобильных операторов. Для идентификации также подойдет номер паспорта гражданина РФ или водительские права. С предложением выступила ассоциация участников рынка электронных денег и переводов. Об этом сообщили в "ТАСС".
Эксперты считают, что возможности неидентифицированных пользователей были ограничены из-за закона 161.Он запрещает снятие наличных средств, хотя ранее можно было получать на руки до 5 тыс. рублей. Это создает дополнительные проблемы для жителей отдаленных регионов страны. Они лишаются самой доступной финансовой услуги.
Ранее Piter.tv писал о том, что перейти на электронные медкарты планируют через три года.
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