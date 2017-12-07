Это связано с законов 161, ограничившим старые условия для владельцев электронных кошельков.

Идентификацию владельцев электронных кошельков могут упростить. Личность пользователя предлагают устанавливать при помощи мобильных операторов. Для идентификации также подойдет номер паспорта гражданина РФ или водительские права. С предложением выступила ассоциация участников рынка электронных денег и переводов. Об этом сообщили в "ТАСС".

Эксперты считают, что возможности неидентифицированных пользователей были ограничены из-за закона 161.Он запрещает снятие наличных средств, хотя ранее можно было получать на руки до 5 тыс. рублей. Это создает дополнительные проблемы для жителей отдаленных регионов страны. Они лишаются самой доступной финансовой услуги.

Ранее Piter.tv писал о том, что перейти на электронные медкарты планируют через три года.