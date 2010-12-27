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Перейти на электронные медкарты планируют через три года
Сегодня, 20:28
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nadezhda_sib

Перейти на электронные медкарты планируют через три года

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Город уже выделил деньги на соответствующий проект.

Одна из приоритетных задач Петербурга в области медицины - переход всех медицинских учреждений на электронную медкарту и создание общей информационной системы. Такое заявление сделал губернатор города по итогам инспекционного объезда Выборгского района. 

Каждый сможет записаться к врачу через свой личный кабинет, а также по единой карте петербуржца. Позднее к информационной базе могут подключиться частные медицинские учреждения и федеральные, находящиеся на территории Петербурга. По словам Александра Беглова, уйти от бумажных документов планируют через 3-4 года. 

Ранее вице-губернатор рассказала о развитии "Бережливой поликлиники" в Петербурге. 

Фото: gov.spb.ru 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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