Перейти на электронные медкарты планируют через три года

Город уже выделил деньги на соответствующий проект.

Одна из приоритетных задач Петербурга в области медицины - переход всех медицинских учреждений на электронную медкарту и создание общей информационной системы. Такое заявление сделал губернатор города по итогам инспекционного объезда Выборгского района.

Каждый сможет записаться к врачу через свой личный кабинет, а также по единой карте петербуржца. Позднее к информационной базе могут подключиться частные медицинские учреждения и федеральные, находящиеся на территории Петербурга. По словам Александра Беглова, уйти от бумажных документов планируют через 3-4 года.

Ранее вице-губернатор рассказала о развитии "Бережливой поликлиники" в Петербурге.

Фото: gov.spb.ru