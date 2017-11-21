IT-специалист объяснил удаление неактивных аккаунтов в WhatsApp

Руководство мессенджера WhatsApp решило удалять неиспользуемые российские аккаунты. По слова эксперта по кибербезопасности Алексея Курочкина, подобный подход уже давно стал стандартным для крупных технологических компаний. Своё мнение он выразил в беседе с телеканалом "360".
Напомним, что WhatsApp будет удалять аккаунты, зарегистрированные в РФ, которые не использовались более 120 дней.
Когда человек уезжает, всегда берет с собой телефон, когда у него месенджеры. А хранить данные людей, которые все бросили, поменяли телефон, просто невозможно. Поэтому так происходит. Даже электронную почту иногда удаляют в таких случаях.
Алексей Курочкин, эксперт по кибербезопасности
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Фото: Pxhere
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