IT-специалист объяснил удаление неактивных аккаунтов в WhatsApp

Мессенджер будет удалять аккаунты, зарегистрированные в РФ, которые не использовались более 120 дней.

Руководство мессенджера WhatsApp решило удалять неиспользуемые российские аккаунты. По слова эксперта по кибербезопасности Алексея Курочкина, подобный подход уже давно стал стандартным для крупных технологических компаний. Своё мнение он выразил в беседе с телеканалом "360".

Напомним, что WhatsApp будет удалять аккаунты, зарегистрированные в РФ, которые не использовались более 120 дней.

Когда человек уезжает, всегда берет с собой телефон, когда у него месенджеры. А хранить данные людей, которые все бросили, поменяли телефон, просто невозможно. Поэтому так происходит. Даже электронную почту иногда удаляют в таких случаях. Алексей Курочкин, эксперт по кибербезопасности

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