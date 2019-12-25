IT-компания из Петербурга открыла классы по робототехнике в Нигерии

Образовательные учреждения африканской страны получили наборы микросхем, роботов и 3D-принтеры.

После прошедшего в Северной столице саммита "Россия-Африка", IT-компания "РОББО" открыла образовательные классы по робототехники в Нигерии. В учебном процессе используются прикладные модели.

Образовательные учреждения африканской страны получили наборы микросхем, роботов и 3D-принтеры. "РОББО класс" откроется для школьников и студентов в сентябре: программа подразумевает особые образовательные методики.

Сейчас в рамках программы проходит подготовка педагогов и преподавателей: и для них это станет своеобразным повышением квалификации, который поспособствуют ознакомлению с продукцией компании.

Ранее мы сообщили о том, что во время саммита в Петербурге поступило более 200 обращений от туристов из Африки.

Фото: robbo.ru