INGKA Group откроет два новых магазина IKEA в Петербурге

INGKA Group планирует вложить в дальнейшее развитие бизнеса порядка 1 миллиарда евро.

Оператор IKEA и ТРЦ "Мега" INGKA Group планирует вложить в дальнейшее развитие бизнеса порядка 1 миллиарда евро. На эти деньги в Петербурге могут построить два новых магазина IKEA. Об этом ТАСС рассказал президент и главный исполнительный директор INGKA Group Йеспер Бродин.

По словам исполнительного директора, половину указанной суммы направят на обновление уже имеющихся магазинов, остальное – на новые точки.

В Петербурге новые магазины должны появиться уже в 2022 году. Их хотят построить ближе к центру города, чтобы до торговых точек без проблем добирались люди, не имеющие личного автотранспорта.

В 2021 году INGKA Group фиксирует рост продаж в магазинах IKEA по всему миру на 5,8 % больше по сравнению с 2020 годом.

Ранее в IKEA предупредили о дефиците товаров до августа 2022 года.

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