IKEA назвала дату завершения онлайн-продаж

Заказы можно будет получить в течение августа и сентября.

В компании IKEА сообщили о том, что онлайн-распродажа товаров завершится в 20:00 по московскому времени 15 августа.

Это касается как покупателей, так и клиентов IKEA для бизнеса. Магазины по-прежнему будут закрыты, но будут работать для выдачи ранее оформленных заказов. Кроме того, можно будет сделать возврат и обменять товар. Все заказы, оформленные до 15 августа, можно будет получить в течение августа и сентября в согласованное при заказе время.

На данный момент сайт до сих пор работает с перебоями. Чтобы перейти к покупкам, пользователям нужно отстоять онлайн-очередь. Она может занимать как несколько минут, так и несколько часов. Для этого нужно все время находиться на странице: не закрывать и не обновлять ее, иначе место будет потеряно.

Ранее Piter.tv писал о том, где пока работают магазины H&M. На выходных к ним также присоединился ТК "Невский центр".

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Фото: Piter.tv