Магазины H&M стали открываться в торговых центрах: список адресов

Открытие будет временным: пока не раскупят большинство товаров.

В Петербурге постепенно стали открываться магазины шведской сети H&M. 5 августа свои двери для посетителей временно распахнули магазины в ТРК "Лето" и "Европолисе".

Накануне принимать посетителей стали также H&M в "Лондон Молле", "Охта Молле", "Меге Парнас", "Галерее".

В "Меге Дыбенко", ТРЦ "Рио", "Питер Радуге", "Питер Лэнде" пока не получали информации об открытии. В ближайшее время купить одежду шведской сети можно будет в ТРК "Сити Молл". Открытие планировали на 5 августа, но по неуказанным причинам его перенесли.

Руководство компании решило, что распродажи не будет. Вещи можно приобрести по полной цене. Магазины закроют после того, как товар будет раскуплен.

Уход с российского рынка ретейлер объяснил следующим образом:

После тщательного анализа ситуации компания H&M Group пришла к выводу о невозможности продолжать бизнес в России. Ввиду ограничений, препятствующих операционной деятельности, и непредсказуемости будущего компания запустила процесс по остановке бизнеса.

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Фото: ВКонтакте / ТРЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге