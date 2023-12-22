С февраля благоустройство в Петербурге будут контролировать комплексы с ИИ

С помощью основанной на ИИ технологии инспекция в автоматическом режиме выявляет нарушения правил благоустройства города.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) по Петербургу с февраля примет на службу 7 "штатных единиц" с искусственным интеллектом (ИИ). Соответствующее поручение дал вице-губернатор Евгений Разумишкин, сообщили в пресс-службе Смольного 17 января.

С помощью основанной на ИИ технологии инспекция в автоматическом режиме выявляет нарушения правил благоустройства города. Нейросеть анализирует видеопоток с камер, которые уставлены на автомобили ГКУ "Управление по мониторингу". ИИ фиксирует на фасадах нежилых зданий посторонние графические изображения, кондиционеры, ямы и другое. За них ответственных лиц привлекают к административной ответственности. Штрафы варьируются от 20 до 200 тыс. рублей в зависимости от вида нарушения.

Сегодня на улицах Петербурга работает один такой комплекс. Его начали применять в ГАТИ с июля 2023 года. За полгода ему удалось выявить более 500 нарушений правил благоустройства.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ГАТИ устранила почти 8,5 тыс. нарушений в 2023 году.

Фото: пресс-служба ГАТИ