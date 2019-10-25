IIHF дисквалифицировала хоккеиста Кирилла Дьякова из-за употребления кокаина

Экс-защитник "Адмирала" пропустит 15 месяцев.

Международная федерация хоккея на льду (IIHF - прим.) сообщила на официальном сайте о дисквалификации бывшего хоккеиста "Адмирала" Кирилла Дьякова сроком на 15 месяцев.

В ноябре 2019 года после матча с московским "Спартаком" в пробе защитника обнаружили запрещенное вещество бензоилэкгонин (кокаин - прим.). 9 декабря Дьяков был отстранен от участия в играх Континентальной хоккейной лиги. Через неделю "Адмирал" расторг контракт с хоккеистом по соглашению сторон.

Как сообщает пресс-служба IIHF, Дьяков использовал запрещенное вещество не для улучшения спортивных показателей. Сам хоккеист отказался от права на дисциплинарное разбирательство.

В нынешнем чемпионате КХЛ Кирилл Дьяков провел 34 матча.

Напомним, руководство лиги приняло решение отменить сезон из-за эпидемии коронавируса.

Фото: hcadmiral.ru