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Сегодня, 12:31
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Ответственность за взрыв в "Перекрестке" взяла на себя террористическая организация

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За взрыв на Кондратьевском ответственен "ИГИЛ".

Запрещенная в России организация “Исламское государство” взяло на себя ответственность за взрыв в “Перекрестке” на Кондратьевском проспекте.  Однако, по информации от ответственных за расследование происшествия должностных лиц, представители террористической группировки не предоставили никаких доказательств причастности к инциденту. 
 
Сведения о планировании взрыва в “Перекрестке” появились на новостном портале группировки, на что ссылаются российские СМИ. 
 
Напомним, что ранее было объявлено, что пострадавшим выплатят по 500 тысяч рублей.
Теги: запрешенная организация , исламское государство , перекресток , терроризм , террористы
Категории: Новости СПб

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    Сегодня 14:43

    Очень жаль людей, которые случайно оказались не в том месте и не в то время..

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    Сегодня 13:32

    Хорошо бы было отменить мораторий на смертную казнь в отношении исполнителей и организаторов терактов. А чтобы не выбивали пытками признательные показания и по ошибке не казнили невиновных, хорошо бы было внести в Конституцию и УК РФ статью следующего содержания: "Признательные показания обвиняемого не являются основанием для вынесения ему обвинительного приговора". Тогда, глядишь, и пыток не будет, и ошибок будет меньше по выносимым судами приговорам!

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