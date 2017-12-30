Ответственность за взрыв в "Перекрестке" взяла на себя террористическая организация

Запрещенная в России организация “Исламское государство” взяло на себя ответственность за взрыв в “Перекрестке” на Кондратьевском проспекте. Однако, по информации от ответственных за расследование происшествия должностных лиц, представители террористической группировки не предоставили никаких доказательств причастности к инциденту.
Сведения о планировании взрыва в “Перекрестке” появились на новостном портале группировки, на что ссылаются российские СМИ.
Напомним, что ранее было объявлено, что пострадавшим выплатят по 500 тысяч рублей.
Очень жаль людей, которые случайно оказались не в том месте и не в то время..
Хорошо бы было отменить мораторий на смертную казнь в отношении исполнителей и организаторов терактов. А чтобы не выбивали пытками признательные показания и по ошибке не казнили невиновных, хорошо бы было внести в Конституцию и УК РФ статью следующего содержания: "Признательные показания обвиняемого не являются основанием для вынесения ему обвинительного приговора". Тогда, глядишь, и пыток не будет, и ошибок будет меньше по выносимым судами приговорам!