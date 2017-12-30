Ответственность за взрыв в "Перекрестке" взяла на себя террористическая организация

За взрыв на Кондратьевском ответственен "ИГИЛ".

Запрещенная в России организация “Исламское государство” взяло на себя ответственность за взрыв в “Перекрестке” на Кондратьевском проспекте. Однако, по информации от ответственных за расследование происшествия должностных лиц, представители террористической группировки не предоставили никаких доказательств причастности к инциденту.

Сведения о планировании взрыва в “Перекрестке” появились на новостном портале группировки, на что ссылаются российские СМИ.