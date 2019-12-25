Hyundai получил разрешение на строительство на месте завода GM в Шушарах

Разрешение на строительство действует до мая 2024 года.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" на строительные работы на месте бывшего завода GM в Шушарах. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Ещё в 2020 году компания приобрела данную площадку для производства. В 2023 году здесь должны были выпускать Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage.

Разрешение на строительство действует до мая 2024 года. При этом в пресс-службах ООО "ХММР" и комитета по промышленной политике, инновациям и торговле отказались от комментариев.

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Фото: Piter.tv