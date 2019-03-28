Hyundai Motor намерена приобрести закрывшийся завод General Motors в Петербурге

Подано соответствующее ходатайство в ФАС.

Южнокорейская Hyundai Motor планирует приобрести закрывшийся завод корпорации General Motors (США), сообщило Delovoe.tv. В базе данных ФАС РФ опубликовано поступившее в это ведомство ходатайство от ООО "Хендэ Мотор МануфактурингРус" (завод в Петербурге).

ООО намерено купить 94,83% производственных средств ООО "Дженерал Моторс Авто" (Шушары) – закрывшегося завода GM.

Американская GM прекратила выпуск автомобилей на своем предприятии в Петербурге в 2015 году. Его мощности были законсервированы. Свое производственное присутствие в России GM тогда оставила в Тольятти – в СП "GM-АвтоВАЗ". Так было до конца 2019 года, когда "АВТОВАЗ" закрыл сделку о выкупе 50% акций СП у американского партнера.

ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" в первом полугодии текущего года выпустило в Северной столице 88 тысяч автомобилей.

Инвестиции в строительство и развитие этого автозавода превысили $1 млрд..

Hyundai наращивает свое присутствие в Петербурге. Как сообщало Piter.tv, 30 июня в Северной столице состоялась официальная церемония, посвященная началу строительства южнокорейской Hyundai Motor завода по выпуску двигателей ООО "Хендэ ВИА Рус".

Губернатор Александр Беглов тогда подчеркнул, что "город окажет поддержку компании Хёндэ на всех этапах строительства нового завода".

Фото: hyundai.ru