Хуснуллин попросил правоохранителей разобраться с ценами на стройматериалы

По его словам, цемент стал дороже на 30% в России.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил в эфире телеканала "Россия-24" о необоснованном подорожании стройматериалов в стране. Он подчеркнул, что цены в том числе выросли на щебень и песок.

Хуснуллин поручил регионам с этим вопросом разобраться, в правоохранительные органы обращение тоже было направлено.

По словам вице-премьера, в России цемент подорожал на 30%, а песок стал дороже в два раза. Он считает, что это "чисто картельный сговор, это монополия" и что с эьим надо бороться "с привлечением правоохранительных органов".

Ранее мы писали, что правительство разработает меры для сокращения стоимости стройматериалов. По данному вопросу было проведено уже несколько совещаний.

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