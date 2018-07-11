Хуснуллин допустил возможность корректировки ставки по льготной ипотеке в 2023 году

Вице-премьер РФ рассказал о гарантированной ставке для заемщиков.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин допустил возможность корректировки ставки по льготной ипотеке на новостройкам в 2023 году при возникновении такой необходимости. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". По мнению эксперта, существующая ставка в 8%, гарантирована для заемщика на весь срок кредитования. Этот вопрос не зависит от ключевой ставки Центробанка, которая периодически меняется, а также не основывается на других экономических изменениях.

Мы договорились, что для всех мы сохранили ипотеку, да, под 8%, потому что инфляция выше. Но посмотрим, как будет идти в следующем году, если что будем корректировать. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Марат Хуснуллин подчеркнул, что для страны данное решение стало непростым и дорогостоящим, однако оно позволяет дать отрасли стабильность и веру в возможность вкладывания денежных средств в сферу недвижимости.

Хуснуллин: в РФ остаются проблемы с замещением импортных скоростных лифтов.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

