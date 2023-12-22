Мировая премьера состоится 28 марта.

Стриминговый сервис Hulu представил трейлер драматического сериала "День, когда мы были счастливы", снятого по одноименному роману Джорджии Хантер. Шоураннером проекта выступила Эрика Липез.

Сюжет расскажет историю еврейской семьи Курцей, которой приходится разделиться из-за ужасов Второй мировой войны. По словам создателей, сериал олицетворяет "дань торжеству надежды и любви вопреки всему".

В главных ролях сыграли Логан Лерман, Джои Кинг, Робин Вайгерт и другие. Мировая премьера состоится 28 марта.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер сериала "Сегун".

Видео: YouTube / Hulu