Худрук Молодёжного театра на Фонтанке отмечает юбилей

Семёну Спиваку исполнилось 70 лет.

Художественный руководитель Молодёжного театра на Фонтанке Семён Спивак сегодня, 14 июня, отмечает юбилей. Поздравил режиссёра и губернатор Петербурга Александр Беглов. Он поблагодарил талантливого драматурга за преданное служение театральному искусству и городу, пожелал ему здоровья и неиссякаемой энергии для новых постановок.

Напомним, что Семён Спивак руководит Молодёжным театром на Фонтанке более 30 лет. Он также ведёт актёрский и режиссёрский курсы в РГИСИ. Первый студенческий спектакль "спиваков" (так называют его учеников) "Крики из Одессы" сыграли в 1998 году на сцене Молодёжного театра на Фонтанке. Постановка до сих пор пользуется большой популярностью.

В 2019 году Спивак выпустил новый курс "спиваков": студенческий спектакль "Обыкновенные чудики" идёт на сцене с большим успехом и сегодня.

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Фото: Театр на Коломенской / Вконтакте