Художники со всего постсоветского пространства оставили свой след в горах Северной Осетии

По итогам перформанса было создано 10 арт-объектов. Задачей художников было отразить в работе свои корни, национально-культурный код места своей родины.

В конце июля в Северной Осетии прошел самый большой стрит-арт перформанс Росси Back to the roots. Организаторы отметили, что 10 уличных художников со всего постсоветского пространства оставили свой след в горах.

Перфоманс проходили в районе перевала Кахтисар в Пригородном районе. Художники ставили перед собой задачу отразить в работе свои корни, национально-культурный код места, где они родились. Саму идею перфоманса приурочили к Международному дню дружбы, который отмечается 30 июля.

Работы нанесли на искусственно созданные доломитовые срезы скал, появившиеся в ходе строительства дороги. Большая часть объектов находится в труднодоступном местах. Создавая рисунки, художники рисковали жизнью. Уточняется, что без реставрации объекты продержатся до 10 лет.

Мероприятие посетили местные жители, туристы, а также журналисты региональных и федеральных СМИ. Открыл перформанс на осетинском языке организатор мероприятия Руслан Гацалов.

Было важно обеспечить культурный обмен и тем самым показать открытость Северной Осетии к другим культурам. автор идеи и креативный продюсер перформанса, Артем Бурж

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Фото: предоставлено организаторами