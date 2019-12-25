Таинственный петербуржец вяжет сотни теплых носков и шапок для благотворительных фондов

В прошлом году горожанин связал 100 пар носков для нуждающихся, теперь планирует сделать к Новому году 200 шапок и шарфов. Piter.TV пообщался с талантливым мужчиной, пожелавшим остаться анонимным.

В начале коронавирусной пандемии, на карантине, петербуржец Дрю Никонов увлекся вязанием. Научился управлять спицами и крючком, одарил всех друзей носками ручной работы, а затем задумался – не нуждается ли в теплых носках кто-то еще? И решил связать сотню цветных изделий для подопечных благотворительного фонда "Ночлежка" и фонда помощи хосписам "Вера". Добрую задумку горожанина поддержали неравнодушные незнакомцы на краудфандинговой платформе, на собранную сумму мужчина закупился пряжей и выполнил свое обещание.

В июле Дрю запустил новый сбор – петербуржец решил продолжать дело и связать 200 шапок и шарфов для нуждающихся. Как можно больше подарков он планирует сделать к зимним праздникам, когда теплые вещи особенно нужны.

Piter.TV расспросил петербуржца об анонимности, желании помогать, рабочем процессе и планах на новые добрые дела.

PTV: Как продвигается ваша работа, сколько шапок и шарфов еще остается связать до Нового года?

Моя работа напрямую связана (ирония слов) с запасами пряжи. Прежде, чем приступить к весьма масштабной задаче – связать 100 изделий – я покупаю несколько мотков и пробую различные варианты вязки, толщины спиц, длины изделия и т.п., чтобы понять, сколько времени у меня уйдет на создание одной вещи, и на чём я могу сэкономить силы. Боюсь, что пробные экземпляры, их можно назвать тестовыми – это все, что у меня есть на руках сейчас. С предыдущего проекта осталось немного пряжи, из которой я связал пару шарфов. Однако для полноценного старта требуются средства, которые я и собираю на краудфандинговой платформе. К слову, помимо прочего я еще стараюсь найти фирмы оптовых продаж, чтобы снизить затраты.

Стоит понимать, что меня интересуют не только шапки, но и в целом благотворительная деятельность. Я задумываюсь над тем, какие проекты можно было бы начать следующими, ищу информацию, пробую вязать новые варианты вознаграждений. В конце концов, готовлюсь к Новому году. Ведь вещи, созданные своими руками – очень приятный подарок. А если хочется порадовать большое количество друзей и успеть вовремя – лучше начинать заранее. Помимо этого меня интересует и арт-направление. Наверняка каждый видел, как в скандинавских странах украшают столбы, деревья, будки и прочие уличные объекты вязаными изделиями. Это крайне интересно, и у меня есть несколько идей, как воплотить подобное в Петербурге. Но все упирается в наличие пряжи, конечно же. Поэтому подобные проекты, как благотворительные, так и краудфандинговые – очень длительный процесс, к которому следует запастись терпением.

PTV: Сколько вещей вы успеваете связать за день, сколько времени занимает вязка одной шапки или одного шарфа?

Пожалуй, все зависит от того, насколько интересный сериал я смотрю вечером. Лучше всего вязать получается именно за просмотром. Но в целом я трачу час-полтора на пару носков или шапку. Шарфы требуют больше времени – на каждый уходит не менее трех часов. Бывают дни, когда я не вяжу из-за загруженности, бывают дни, когда вяжу гораздо больше обычного. Поэтому срок, когда сотня шапок и сотня шарфов будут готовы, очень условный и зависит от большого количества факторов. Не возьмусь сказать точные даты, даже точный месяц финала. Но, как говорится, дорогу осилит идущий. Поэтому нужно дождаться окончания сбора и приступить к работе, прикладывая столько усилий, сколько будет иметься в запасе. Но есть и один небольшой секрет: настроение приходит в процессе. Даже если сначала нет желания сидеть со спицами, через несколько вязаных рядов тебе становится вполне комфортно.

PTV: Даже от любимого хобби иногда хочется отдохнуть. Не надоедает ли вам вязание? С чем перемежаете выполнение своей доброй миссии?

У моей миссии есть вполне четкая цель – помочь и согреть нуждающихся. Я не знал об этом раньше, но подобная цель открывает внутренние силы из неиссякаемого источника. Поэтому за время прошлого проекта, когда я вязал сотню пар носков, ни разу не возникли мысли об усталости или скуке. Наоборот, я настолько увлекся, что решил организовать новый проект. Но стоит помнить, что обычные дела обычных взрослых людей все это время остаются "за кадром". Как и все, я заканчиваю работу (сейчас можно работать удаленно), готовлю ужин, хожу в магазин, ругаюсь с УК, встречаюсь с друзьями, снова ругаюсь с УК и т.д. Поэтому вопрос даже не в том, с чем я перемежаю вязание, а в том, когда можно спокойно сесть и взяться за спицы. После ужина во время просмотра сериала, например. Или во время отдыха на пляже, во время долгой поездки, в любое время, которое нечем занять. Хотя далеко и не всегда это получается.

PTV: Как отреагировали на подарок в виде теплых носков в "Ночлежке" и фонде "Вера"? Передавали ли вам какие-либо благодарности от подопечных этих фондов?

В Хосписе №4, куда отправились первые тридцать пар носков, были благодарны. Но стоит понимать, что я отвез теплые носки в апреле, поэтому не берусь сказать, что погода требовала теплой одежды. Следом наступил затяжной период коронавирусной волны, которая не обошла и меня стороной. Затем количество заболевших превысило два десятка тысяч человек ежедневно. Как вы понимаете, ни о каких встречах и передаче теплых вещей речь больше не шла. Поэтому еще 70 пар носков сейчас лежат у меня дома с июня. Не представляю, когда смогу их отвезти, хотя обо всем уже договорился. Вероятно, будет относительно безопасно сделать это, если цифра заболевших опустится ниже 5 000 в день. Уверен, что на предстоящих выборах "произойдет чудо" и коронавирус действительно отступит на короткое время, которого хватит, чтобы успеть передать все пары носков. К счастью, погода летом не требует теплой одежды, поэтому осенью носки окажутся кстати. Как говорится, дорога ложка к обеду.

PTV: Рассчитываете ли вы на то, что новый проект так же целиком окупится, как предыдущий? Как поступите, если на проект не удастся собрать всю сумму?

Конечно, я рассчитываю на успех, иначе бы не было смысла начинать проект. Есть даже основания для этого – предыдущий успешный проект. Но краудфандинг – вещь весьма непредсказуемая, если внимательно изучить существующие проекты. К тому же новый проект выступает больше в роли эксперимента: стоит ли увеличивать сумму сбора, или лучше собирать средства небольшими суммами? Так что выгоду (даже в виде информации) можно найти при любом исходе. Для того, чтобы получить в принципе средства по правилам платформы, необходимо собрать не менее 50% от заявленной суммы. На эти деньги можно вполне выполнить 50% от намеченного: связать 100 шапок, например. В случае, если проект не набирает половины – деньги возвращаются в полном объеме. Их можно будет внести на новый проект, который я начну, уже опираясь на опыт предыдущего. Как и во многих других сферах деятельности, приходится много учиться. И на своих ошибках в том числе. Хотя стоит понимать, что в подобных проектах крайне важна информационная поддержка в том числе. За что моя отдельная благодарность вашему изданию.

PTV: Если бы не появившаяся в карантин любовь к вязанию, связали бы вы свою жизнь с помощью людям и благотворительностью?

Ох, если бы мне пять лет назад сказали, что произойдет со мною за ближайшие годы, я бы посчитал человека умалишенным. Согласитесь, вряд ли кто-то вообще ожидал мировую пандемию в XXI веке подобных масштабов. Существует даже анекдот. Представьте ваше лицо, когда в 2017 году вы неожиданно получается новостную рассылку: президент Украины Зеленский закрывает киевское метро из-за вспышки нового штамма опасного вируса. Сколько всего изменилось с 2017 года? Поэтому ответом на ваш вопрос будет: все возможно. Я рад, что у меня получилось немного помочь тем, кто в этом нуждается. Это уже неплохо для одного человека. Так или иначе мы все принимаем участие в добрых свершениях, просто потому что их инструменты становятся доступнее. С уверенностью могу вспомнить, что направлял средства фонду помощи хосписам "Вера", когда еще не задумывался над тем, чтобы создавать самому проекты на краудфандинговой платформе. Поэтому каждый может случайно оказаться на пути благотворительности и следовать по нему дальше. А если немного постараться, то можно сделать это и не случайно. В любом случае тем самым вы поможете миру стать немного лучше – это главное.

PTV: Ваш образ на "Планете" – добрый и трудолюбивый инкогнито. Но можете ли чуточку приоткрыть завесу тайны о себе и поделиться несколькими деталями из жизни? Чем занимаетесь в основное время, сколько вам лет, как вы связаны с Петербургом?

То, что мой образ в описании проекта показался анонимным – это не случайность. Существует много причин, в том числе и личных, по которым я почти не указывал никаких данных о себе. Однако, конечно же, это вовсе не означает, что мне есть, что скрывать. Более того, любознательный читатель весьма просто отыщет информацию обо мне между строк. Прежде всего, по имени на моем сборнике стихов. Прочитав описание проекта, он догадается, что я живу в Петербурге не с рождения. А прочитав это интервью, догадается, что я довольно неплохо пишу. Очевидно, и моя работа связана с текстами. А раз у меня есть работа, значит я уже далеко не студент.

Однако позвольте назвать главную причину анонимности – мне так комфортно. Мне комфортно, когда обо мне знают мало. Не из скромности, но из чувства свободы. Ведь чем больше известно о человеке, тем больше ярлыков закрепляется за ним. Есть еще одна крайне важная деталь, о которой следует упомянуть. Основа моего благотворительного проекта – не личность, а доброе дело. Мне бы хотелось, чтобы другие думали так: каждый может оказаться на моем месте. Не потому, что у меня есть особые таланты или навыки (ничего подобного), не потому, что вся моя биография располагает к благотворительности (это не так), не потому, что это как-то связано с моей работой (вообще нет). Чем меньше информации обо мне – тем меньше шансов другим найти отговорку, почему он/она сами не могут начать помогать нуждающимся. Это маленькая неочевидная цель моей деятельности – вдохновлять.

Беседовала Арина Мифтахутдинова / Piter.TV.

Фото: предоставлено собеседником