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Художественным руководителем Центра им. Мейерхольда стал Дмитрий Волкострелов

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Он сменил на посту Виктора Рыжакова.

Художественным руководителем Центра имени Мейерхольда стал Дмитрий Волкострелов. Режиссер является лауреатом театральной премии "Золотая маска". Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на источник в пресс-службе департамента культуры Москвы. Собеседник заметил, что Волкострелову перейдет творческое направление учреждения.

Ранее ЦИМ возглавлял Виктор Рыжаков. Однако с 4 января он сменил на месте худрука "Современника" скончавшуюся Галину Волчек. Обязанности директора ЦИМа продолжит исполнять Елена Ковальская.

Ранее Piter.tv писал о том, что ушла из жизни директор театра "Родом из блокады" Людмила Демидова.

Теги: дмитрий волкострелов, худрук, центр имени мейерхольда
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Театры,

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