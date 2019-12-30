Художественным руководителем Центра им. Мейерхольда стал Дмитрий Волкострелов

Он сменил на посту Виктора Рыжакова.

Художественным руководителем Центра имени Мейерхольда стал Дмитрий Волкострелов. Режиссер является лауреатом театральной премии "Золотая маска". Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на источник в пресс-службе департамента культуры Москвы. Собеседник заметил, что Волкострелову перейдет творческое направление учреждения.

Ранее ЦИМ возглавлял Виктор Рыжаков. Однако с 4 января он сменил на месте худрука "Современника" скончавшуюся Галину Волчек. Обязанности директора ЦИМа продолжит исполнять Елена Ковальская.

Ранее Piter.tv писал о том, что ушла из жизни директор театра "Родом из блокады" Людмила Демидова.