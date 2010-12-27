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Петербуржец отдал за шубу и подушки 1,2 млн рублей
Сегодня, 10:28
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Alena_Zinovieva

Петербуржец отдал за шубу и подушки 1,2 млн рублей

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Грабители ворвались в дом к потерпевшему и силой отобрали деньги.

В понедельник, 9 сентября, в полицию Невского района Петербурга обратился 59-летний мужчина и заявил о нападении и ограблении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Потерпевший рассказал, что к нему в квартиру на проспекте Большевиков пришли двое неизвестных и представились продавцами товаров. Как только грабители вошли в квартиру, они набросились на потерпевшего и силой отобрали у него 1,2 млн рублей. Уходя, преступники забыли шубу и подушки, которые изначально хотели "продать" своей жертве.

По факту случившегося началось расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Петербурге мать кремировала сына, а он вернулся домой живым.

Фото: Piter.TV

Теги: нападение, ограбление, преступления
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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