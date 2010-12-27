Петербуржец отдал за шубу и подушки 1,2 млн рублей

В понедельник, 9 сентября, в полицию Невского района Петербурга обратился 59-летний мужчина и заявил о нападении и ограблении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
Потерпевший рассказал, что к нему в квартиру на проспекте Большевиков пришли двое неизвестных и представились продавцами товаров. Как только грабители вошли в квартиру, они набросились на потерпевшего и силой отобрали у него 1,2 млн рублей. Уходя, преступники забыли шубу и подушки, которые изначально хотели "продать" своей жертве.
По факту случившегося началось расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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Фото: Piter.TV
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