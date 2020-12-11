Блогера Юрия Хованского доставили в Дзержинский суд

На заседании будет избрана мера пресечения.

В здании Дзержинского суда началось заседание по делу блогера Юрия Хованского. Как отметили в объединенной пресс-службе судов, поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне юристы, нанятые коллегами по цеху, не смогли пробраться к задержанному, но должны присутствовать на суде.

Хованский обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Дело возбудили из-за песни про "Норд-Ост", которую блогер исполнил на стриме.

Ранее мы писали, что задержание блогера Юрия Хованского: что известно к этому часу.

Фото: Piter.tv