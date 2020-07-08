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Холдинг "РСТИ" отмечает юбилей
Сегодня, 17:40
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smirenny

Холдинг "РСТИ" отмечает юбилей

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Компания ООО "БалтИнвестСтрой", вошедшая позже в "Росстройинвест", была зарегистрирована 20 апреля 2001 года.

Во вторник, 20 апреля, одна из ведущих строительных компаний в России, холдинг "РСТИ", отмечает свое 20-летие. Об этом сообщил "АиФ-Петербург".

В этот день в 2001 году зарегистрировали ООО "БалтИнвестСтрой", компания позже вошла в структуру "Росстройинвеста" и сейчас является старейшим юридическим лицом в его составе. 

Изначально бизнесмены направляли свое дело по ремонту квартир и офисов, а спустя двадцать лет холдинг входит в число крупных застройщиков города не только по объемам строительства, но и по количеству сданных "квадратов". Среди реализованных проектов значатся ЖК "Князь Александр Невский" и ЖК "Петр Великий", инфекционная больница на Пискаревском проспекте и другое.

На данный момент холдинг работает с четырьмя жилыми комплексами, в том числе с дизайнерским домом в Москве.

Ранее мы писали, что в РЖД объяснили, почему к строительству БАМ привлекли военных.

Фото: Piter.TV

Теги: росстройинвест, рсти холдинг, строительная компания
Категории: Лента новостей,

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