Хоккейный клуб СКА впервые за пять лет получил убытки

В новом сезоне они планируют улучшить финансовые показатели.

"Зенит" и СКА опубликовали финансовую отчетность. Впервые за несколько лет в клубах были зафиксированы убытки.

Выручка СКА равна 7,7 миллиардам рублей за год. Как пишет издание "Фонтанка. Ру", в 2017 году клуб потерял один миллиард рублей. В новом сезоне они планируют улучшить финансовые показатели. Напомним, СКА покинули несколько звезд, а оставшиеся игроки подписывают контракты на "щадящих" условиях.

Падение прибыли произошло впервые за пять лет. В 2016 году у хоккеистов зафиксировали рекордную сумму - 846,6 миллионов рублей. "Зенит" показал убыток впервые с 2014 года. Выручка клуба в прошлом году составила 9,7 миллиардов рублей, а убыток - 231,4 миллионов рублей.

Самые плохие показатели клуб демонстрировал в 2014-м, тогда убыток составил 5,2 миллиардов рублей.

Фото: Хоккейный клуб СКА / ВК.