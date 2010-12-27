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Хоккейный клуб СКА впервые за пять лет получил убытки
Сегодня, 11:47
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alexandra08
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Хоккейный клуб СКА впервые за пять лет получил убытки

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В новом сезоне они планируют улучшить финансовые показатели.

"Зенит" и СКА опубликовали финансовую отчетность. Впервые за несколько лет в клубах были зафиксированы убытки.

Выручка СКА равна 7,7 миллиардам  рублей за год. Как пишет издание "Фонтанка. Ру", в 2017 году клуб потерял один миллиард рублей. В новом сезоне они планируют улучшить  финансовые показатели. Напомним, СКА покинули несколько звезд, а оставшиеся  игроки подписывают контракты на "щадящих" условиях.

Падение прибыли произошло впервые за пять лет. В 2016 году у хоккеистов зафиксировали рекордную сумму - 846,6 миллионов рублей. "Зенит" показал убыток впервые с 2014 года. Выручка клуба в прошлом году составила 9,7 миллиардов рублей, а убыток - 231,4 миллионов  рублей.

Самые плохие показатели клуб демонстрировал  в 2014-м, тогда убыток составил 5,2 миллиардов рублей.

Фото: Хоккейный клуб СКА / ВК.

Теги: ска , убытки , фк зенит
Категории: Новости СПб Зенит Хоккей Спорт Футбол в России и Европе

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