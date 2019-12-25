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В Петербурге хоккеиста госпитализировали с огнестрельным ранением
Сегодня, 15:48
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nastya960

В Петербурге хоккеиста госпитализировали с огнестрельным ранением

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По словам пострадавшего, около у дома № 129 по Московскому проспекту в него по неосторожности выстрелили из пневматики.

Нападающий Национальной молодёжной хоккейной лиги получил ранение в Московском районе Петербурга.

По данным 78.ru, 23 мая около полуночи в травмпункт обратился 21-летний молодой человек. У него диагностировали огнестрельное ранение правой голени. В удовлетворительном состоянии он был отправлен в больницу.

По словам пострадавшего, около у дома № 129 по Московскому проспекту в него по неосторожности выстрелили из пневматики. Обстоятельства выясняются.

По данным 78.ru, пострадавший – хоккеист, выступающий в Национальной молодёжной хоккейной лиге.

Также полиция Петербурга ищет мужчину, который хотел изнасиловать студентку под угрозой пистолета.

Фото: Piter.tv

Теги: московский проспект, оружие, ранение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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