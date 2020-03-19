Хоккеист "Оттавы" Никита Зайцев заболел коронавирусом

По информации издания "Бизнес Онлайн", защитник "Оттавы Сенаторз" Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.), заболевшим коронавирусом.
В клубе сообщили о том, что один из хоккеистов сдал положительный тест на наличие инфекции, но его имя не называли. Остальные игроки "Оттавы" в настоящий момент проходят обследование.
В нынешнем сезоне НХЛ Никита Зайцев провел 58 матчей за "Оттаву" и набрал 12 очков.
Напомним, руководство лиги разрешило игрокам вернуться домой на время паузы.
Видео: YouTube / The Best Russian Rock Musiс, Lysenkov TV
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