Хоккеист "Оттавы" Никита Зайцев заболел коронавирусом

Защитник стал первым в НХЛ, у кого обнаружили инфекцию.

По информации издания "Бизнес Онлайн", защитник "Оттавы Сенаторз" Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.), заболевшим коронавирусом.

В клубе сообщили о том, что один из хоккеистов сдал положительный тест на наличие инфекции, но его имя не называли. Остальные игроки "Оттавы" в настоящий момент проходят обследование.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Зайцев провел 58 матчей за "Оттаву" и набрал 12 очков.

Напомним, руководство лиги разрешило игрокам вернуться домой на время паузы.

Видео: YouTube / The Best Russian Rock Musiс, Lysenkov TV