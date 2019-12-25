Хоккеист "Ак Барса" Виктор Тихонов эвакуировался с семьей в США

Нападающий сравнил этот путь с перелетом в Хабаровск.

Нападающий казанского "Ак Барса" Виктор Тихонов рассказал, как он с семьей успел покинуть Россию и улететь в США. В связи с досрочным завершением сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ - прим.) многие игроки уехали из страны.

"Путь от квартиры в Казани до дома в Калифорнии занял у нас 33 с половиной часа. Раньше я думал, полет в Хабаровск бывает тяжелым. А тут вышло в три раза дольше. Все очень устали. Но мы все выдержали без лишней паники и суеты, спокойно сели, спали, когда надо, - это нам очень помогло. Народа, конечно, было мало в аэропортах и самолетах. Все ходят в масках, в перчатках, руки постоянно санитайзером протирали. Все понимали ситуацию, держали дистанцию друг от друга. Так что все спокойно прошло, только долго", - сказал Тихонов в интервью телеканалу "Матч ТВ".

Отметим, что Виктор Тихонов в детстве жил в Сан-Хосе, где его отец, Василий Тихонов, работал тренером в клубе "Сан-Хосе Шаркс". Там же нападающий начал профессионально заниматься хоккеем.

Напомним, Виктор Тихонов выступал в составе петербургского СКА с 2011 по 2015 года, а также в период с 2016 по 2019 года. В составе армейцев он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Ранее в профсоюзе КХЛ выступили с предложением выявить обладателя Кубка Гагарина в серии ЦСКА - "Ак Барс".

Фото: ak-bars.ru