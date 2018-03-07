Пьяный мужчина разгуливал по Металлострою с ружьем с оптическим прицелом

Хулигана задержали, оружие у него отобрали.

Вечером 10 февраля жители поселка Металлостроя заметили мужчину, который разгуливал с ружьем наперевес. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Нарушителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения, заметили возле дома №12 по Полевой улице. Заметив полицию, мужчина выбросил ружье в снег. Правоохранители нашли оружие, у которого обнаружили оптический прицел и нарезной ствол "Hatsan Escort 22LR-22 саl.22Logg Rifle". Ружье переносилось без чехла.

Мужчину задержали. Ему выписали протокол по статье "Мелкое хулиганство". Ружье направлено на исследование в ЭКЦ ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Уточняется, что задержанный владельцем оружия не является.

Ранее мы писали, что петербуржец потерял пистолет во время справления нужды на обочине.

Фото: pixabay.com