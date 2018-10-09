Петербуржец потерял пистолет во время справления нужды на обочине

О пропаже узнала полиция.

Накануне в полицию Петербурга обратился мужчина и заявил о пропаже огнестрельного оружия. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам петербуржца, он мог потерять пистолет по собственной невнимательности. Мужчина рассказал, что возвращался из Приозерского района и остановился на обочине, чтобы справить нужду. Кобура не была застегнута, поэтому оружие могло выпасть на дорогу. Заявитель обнаружил пропажу только тогда, когда вернулся домой.

Отмечается, что пистолет был официально зарегистрирован. По факту случившегося полицейские составили административный протокол и идентификационную карту на оружие.

Ранее мы писали, что в прошлом году Петербург потерял 790 млн из-за коррупционеров.

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