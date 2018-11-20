В прошлом году Петербург потерял 790 млн из-за коррупционеров

По данным прокуратуры, число взяточничества в городе выросло на 62 случая.

В прошлом году в Петербурге увеличилось число случаев взяточничества. Такую статистику привела прокуратура, когда отчитывалась об итогах работы по противодействию коррупции в 2018 году.

За минувший год в городе на Неве выявлено 248 фактов взяточничества, что на 36 больше, чем в 2017 году. Общее число коррупционных преступлений выросло на 62 случая. Всего в 2018 году было зарегистрировано 545 фактов взяточничества. Ущерб от них составил более 790 млн рублей.

Ранее мы писали, что за год в Петербурге и Ленобласти раскрыли 37 тысяч преступлений.

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