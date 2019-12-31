В Парголово в жилом доме взорвалась неустановленная смесь

Угрозы для жизни и здоровья жителей нет.

В Парголово во время ремонта в квартире произошел хлопок. В результате разрушилась одна внутренняя стена в квартире, сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

По информации ГУ МЧС по Петербургу, инцидент произошел в квартире на 11-м этаже в доме доме №41, корпус 2 по Заречной улице. Там взорвалась неустановленная смесь. Рабочих, которые делали в ремонт, доставили в полицию для выяснения обстоятельств.

Угроза обрушения отсутствует, также обошлось без пострадавших.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Рыбацком 15-летняя школьница выпала из окна 11-го этажа.

Фото: pixabay.com