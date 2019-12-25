Девочка, к счастью, выжила.

Во вторник, 18 февраля, стало известно о том, что в Рыбацком 15-летняя школьница выпала из окна 11-го этажа. Об этом сообщается на сайте Уполномоченного по правам ребёнка в Северной столице Светланы Агапитовой.

В ведомстве отметили, что девочка выжила. По словам медиков, школьница "родилась в рубашке". Как оказалось, во время падения жизненно-важные системы детского организма не пострадали. В настоящее время, пострадавшая находится в больнице.

Агапитова заявила, что когда девочка восстановится с ней и её семьёй будут работать психологи.

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