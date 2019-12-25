Из воды в Кронштадте достали женщину без документов

У нее при себе была только кредитная карта на имя другого человека.

Ночью 17 февраля спасатели вытащили на берег женщину, упавшую в воду в Кронштадте. При себе из документов у нее была только банковская карта, но сомнительного происхождения. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Сотрудники ДПС заметили тело в воде около Пеньковского моста. Спасатели вытащили женщину и отправили её в больницу. Полиция по банковской карте узнала адрес, где должна проживать пострадавшая. Там им дверь открыла женщина с точно такими же именем и фамилией. Однако, она документы не теряла и с ней всё в порядке.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент падения в воду Обводного канала у дома №7 по Петровской улице. У женщины травма головы и переохлаждение, также от нее пахло алкоголем.

Ранее лейтенант туристической полиции рассказал, как спасал петербуржца, упавшего в канал.

Фото: Piter.TV