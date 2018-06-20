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"Хлеб" выпустили новый клип про женские колготки

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Работой над клипом занималась студия, ранее снявшая клипы для ЛСП, Ленинграда, ST и Дискотеки Аварии.

Московская группа "Хлеб" выпустила новый клип на песню "200 ден". Видео было опубликовано на официальном ютуб-канале коллектива 5 апреля.

Работой над клипом занималась студия, ранее снявшая клипы для ЛСП, Ленинграда, ST, Дискотеки Аварии и др. По сюжету ролика участники коллектива пытаются снять видео про девушку, которая легко одевалась весной. Фишкой видео стали танцовщицы, одетые теплые колготки.  Название трека берет свое начало от плотности колготок.

В комментариях к клипу поклонники "Хлеба" помимо позитивных отзывов и шуток про важный атрибут женской одежды раскритиковали последнее творчество группы, отметив его "скучные" и "незапоминающиеся" мотивы. 
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Видео: Хлеб

Теги: новый клип, хлеб
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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