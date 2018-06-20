"Хлеб" выпустили новый клип про женские колготки

Работой над клипом занималась студия, ранее снявшая клипы для ЛСП, Ленинграда, ST и Дискотеки Аварии.

Московская группа "Хлеб" выпустила новый клип на песню "200 ден". Видео было опубликовано на официальном ютуб-канале коллектива 5 апреля.

Работой над клипом занималась студия, ранее снявшая клипы для ЛСП, Ленинграда, ST, Дискотеки Аварии и др. По сюжету ролика участники коллектива пытаются снять видео про девушку, которая легко одевалась весной. Фишкой видео стали танцовщицы, одетые теплые колготки. Название трека берет свое начало от плотности колготок.

В комментариях к клипу поклонники "Хлеба" помимо позитивных отзывов и шуток про важный атрибут женской одежды раскритиковали последнее творчество группы, отметив его "скучные" и "незапоминающиеся" мотивы.

Ранее на Piter.TV:Оззи Осборн отменил свои концерты из-за травмы

Видео: Хлеб