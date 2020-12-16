Петербургские хирурги за восемь часов спасли мужчину от риска внезапной смерти

В петербургском онкоцентре прошла уникальная операция по удалению редкой опухоли.

В субботу, 20 февраля, в пресс-службе комитета по здравоохранению города рассказали удивительную историю об удалении редкой опухоли у 35-летнего петербуржца.

Хирурги провели уникальную операцию и избавили пациента от метастических узлов в забрюшинном пространстве, которые находились у нижней полой вены, аорты и у мочеточников. Операция длилась 8 часов. Бригада хирургов работала под руководством Александра Навматуля. Сейчас мужчина готовится к выписке.

Отмечается, что пациента экстренно госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с тромбоэмболией легочной артерии. После этого петербуржец обратился в онкоцентр. Оказалось, что у мужчины есть злокачественное новообразование с метастазами. Химиотерапия уменьшила опухоль, она омертвела и стала полой.

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