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Хирург Городской больницы №20 скончался от коронавируса
Сегодня, 19:52
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smirenny

Хирург Городской больницы №20 скончался от коронавируса

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Мужчине было 56 лет.

В среду, 13 мая, стало известно о смерти хирурга Городской больницы №20 Александра Вениаминовича Костыгина. Он отдал своей работе более 30 лет.

Сообщается, что врач находился в группе риска и заразился коронавирусом. Сначала медики боролись за его жизнь в больнице №20, затем его перевели в больницу №40 в Сестрорецке. Спасти Александра Костыгина не удалось, его не стало 12 мая.

Главврач больницы, в которой работал хирург, отметила, что комиссия даст свою оценку. 

Напомним, что петербургский омбудсмен призвал изменить порядок признания врачей пострадавшими на работе. 

Ранее мы писали, что Беглов объяснил, почему в Петербурге маски стоят 40, а не два рубля.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, от коронавируса скончался врач
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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