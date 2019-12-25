Хирург Городской больницы №20 скончался от коронавируса

Мужчине было 56 лет.

В среду, 13 мая, стало известно о смерти хирурга Городской больницы №20 Александра Вениаминовича Костыгина. Он отдал своей работе более 30 лет.

Сообщается, что врач находился в группе риска и заразился коронавирусом. Сначала медики боролись за его жизнь в больнице №20, затем его перевели в больницу №40 в Сестрорецке. Спасти Александра Костыгина не удалось, его не стало 12 мая.

Главврач больницы, в которой работал хирург, отметила, что комиссия даст свою оценку.

Напомним, что петербургский омбудсмен призвал изменить порядок признания врачей пострадавшими на работе.

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