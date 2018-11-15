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Хинштейн сообщил о возможной ликвидации Роспечати и Россвязи
Сегодня, 8:39
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matveyvn

Хинштейн сообщил о возможной ликвидации Роспечати и Россвязи

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Данную инициативу сейчас обсуждают в правительстве.

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о возможной ликвидации Роспечати и Россвязи. Его слова передаёт газета "Известия".

По словам парламентария, данную инициативу сейчас обсуждают в правительстве, некоторые структуры в котором могут оптимизировать в рамках заявленной Михаилом Мишустиным программы. Хинштейн рассказал, что попытку создать трёхуровневую систему исполнительной власти - министерства, службы, агентства, - признали неудачной. Поэтому некоторые структуры планируют ликвидировать.

Обсуждается вопрос оптимизации структуры Минцифры.

Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информполитике

Он отметил, что будущее Роспечати и Россвязи в данный момент обсуждается.

Ранее мы писали, что государство снизило субсидии "Муз ТВ" и "Пятнице".

Фото: pixabay.com

Теги: роспечать, россвязь, хинштейн
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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