Данную инициативу сейчас обсуждают в правительстве.

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о возможной ликвидации Роспечати и Россвязи. Его слова передаёт газета "Известия".

По словам парламентария, данную инициативу сейчас обсуждают в правительстве, некоторые структуры в котором могут оптимизировать в рамках заявленной Михаилом Мишустиным программы. Хинштейн рассказал, что попытку создать трёхуровневую систему исполнительной власти - министерства, службы, агентства, - признали неудачной. Поэтому некоторые структуры планируют ликвидировать.

Обсуждается вопрос оптимизации структуры Минцифры. Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информполитике

Он отметил, что будущее Роспечати и Россвязи в данный момент обсуждается.

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