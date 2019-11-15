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Государство снизило субсидии "Муз ТВ" и "Пятнице"

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Каналам второго мультиплекса выделили по 250 млн рублей.

Государство снизило субсидии телеканалам второго мультиплекса. Об этом свидетельствуют материалы Единого портала бюджетной системы РФ. С января 2020 года Роспечать заключила соглашения с 7 телевещателями. 

В ближайшее время каналы второго мультиплекса начнут получать деньги через Федеральное казначейство

прокомментировали в ведомстве

В перечень попадают СТС, "Домашний", "Пятница", ТВ3, "Муз ТВ", РЕН ТВ и "Звезда". Каждый из них получит по 250 млн рублей на распространение собственного сигнала. Деньги направятся на телевещание в населенных пунктах, где проживает менее 100 тысяч человек. Известно, что аналогичные субсидии от государства в декабре 2019 года были больше. Максимальная досталась телеканалу "Спас". Он получил более 1,1 млрд рублей.

Ранее Медведев назвал успешным переход на цифровое телевещание.

Теги: муз тв, пятница, субсидии
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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