Государство снизило субсидии "Муз ТВ" и "Пятнице"

Каналам второго мультиплекса выделили по 250 млн рублей.

Государство снизило субсидии телеканалам второго мультиплекса. Об этом свидетельствуют материалы Единого портала бюджетной системы РФ. С января 2020 года Роспечать заключила соглашения с 7 телевещателями.

В ближайшее время каналы второго мультиплекса начнут получать деньги через Федеральное казначейство прокомментировали в ведомстве

В перечень попадают СТС, "Домашний", "Пятница", ТВ3, "Муз ТВ", РЕН ТВ и "Звезда". Каждый из них получит по 250 млн рублей на распространение собственного сигнала. Деньги направятся на телевещание в населенных пунктах, где проживает менее 100 тысяч человек. Известно, что аналогичные субсидии от государства в декабре 2019 года были больше. Максимальная досталась телеканалу "Спас". Он получил более 1,1 млрд рублей.

Ранее Медведев назвал успешным переход на цифровое телевещание.