Химический гигант Henkel расширяет производство в Ленобласти

Немецкий концерн потратит 5 миллионов евро на модернизацию завода в Тосно.

Директор российского филиала немецкого химико-промышленного концерна Henkel Глеб Жуков в интервью "Коммерсанту" рассказал о планах по развитию и модернизации завода по производству бытовых и промышленных клеев в Тосно Ленинградской области. На предприятии, где еще в 1980 году выпустили первую партию клея "Момент", а сегодня производится продукция брендов Metylan, Makroflex, Aquence, Technomelt, Loctite, завершается предварительный этап по установке второй линии для производства клеев-расплавов. Вторая линия запустится летом следующего года и приведет к прогнозируемому увеличению производства завода с 20 до более чем 25 тысяч тонн продукции. Наращивание мощностей объясняется возросшим спросом со стороны восточноевропейских изготовителей мебели.

Также будет обновлено оборудование для фасовки товаров: компания планирует использовать картон для упаковки, а к 2025 году полностью отказаться от материалов, не подходящих для переработки и вторичного использования. Вложения в проект оцениваются в 450 миллионов рублей или 5 миллионов евро.

Ранее об инвестициях в модернизацию Сланцевского цементного завода сообщала пресс-служба Правительства Ленобласти.

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