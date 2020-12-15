Сланцевский цементный завод "ЦЕСЛА" модернизирует производство за 8 млрд рублей

Сланцевский цементный завод "ЦЕСЛА" инвестирует 8 миллиардов рублей в расширение собственного производства. На предприятии проводится масштабная модернизация. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.
В прошлом году завод перевел клинкерную печь на газовое топливо. До 2025 года планируется запустить вторую печь.
В рамках модернизации планируется увеличить эффективность процессов, увеличить объемы производства, снизить себестоимость продукции.
На данный момент на цементном заводе в Сланцах трудятся около 330 рабочих. За год здесь производят более 700 тысяч тонн цемента нескольких марок.
Во Всеволожском районе пройдет реконструкция участка дороги Юкки – Кузьмолово.
Фото: пресс-служба правительства Ленобласти
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