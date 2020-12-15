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Сланцевский цементный завод "ЦЕСЛА" модернизирует производство за 8 млрд рублей
Сегодня, 8:30
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nastya960

Сланцевский цементный завод "ЦЕСЛА" модернизирует производство за 8 млрд рублей

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На данный момент на цементном заводе в Сланцах трудятся около 330 рабочих.

Сланцевский цементный завод "ЦЕСЛА" инвестирует 8 миллиардов рублей в расширение собственного производства. На предприятии проводится масштабная модернизация. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

В прошлом году завод перевел клинкерную печь на газовое топливо. До 2025 года планируется запустить вторую печь.

В рамках модернизации планируется увеличить эффективность процессов, увеличить объемы производства, снизить себестоимость продукции.

На данный момент на цементном заводе в Сланцах трудятся около 330 рабочих. За год здесь производят более 700 тысяч тонн цемента нескольких марок.

Во Всеволожском районе пройдет реконструкция участка дороги Юкки – Кузьмолово.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Теги: завод, сланцы, цемент
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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