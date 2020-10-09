Химические вещества в составе пластмасс могут привести к преждевременной смерти

По это причине ученые советуют реже использовать все ароматизированные косметические средства, а также предпочитать стеклянную тару.

Ученые провели исследование и выяснили, что люди, в моче которых находился высокий уровень фаталатов, имели наибольший риск смерти. Фаталаты – это синтетические вещества, которые широко используются в промышленности для придания мягкости, прочности и гибкости пластиковым изделиям. Содержатся они в детских игрушках, косметике, а также в пищевых контейнерах. Согласно результатам, это вещество может быть виновато в примерно 91 – 107 тыс. ежегодных преждевременных смертей в США. Статья опубликована в журнале Environmental Pollution.

Ученые посоветовали чаще использовать стеклянную тару и реже пользоваться ароматизированными косметическими средствами.

Это исследование дополняет растущую базу данных о воздействии пластмасс на организм человека и укрепляет научные аргументы в пользу сокращения или отказа от использования пластмасс. Леонардо Трасанде, ведущий автор работы

Исследователи изучили данные о концентрации фталатов в моче более чем у 5000 взрослых в возрасте от 55 до 64 лет. Затем они сравнили эти уровни с риском ранней смерти в течение 10 лет. При это учитывали ученые также заболевания испытуемых, физическую активность, массу тела, пищевые привычки и уровень гормонов. В результате выяснилось, что на риск смерти влияют фаталаты.

При этом специалисты из Американского совета по химии (АСС) подчеркивают, что данное исследование нельзя принимать однозначно. Дело в том, что все фаталаты в рамках исследования объединили в одну группу. При этом ранее было доказано, что некоторые из них обладают меньшей токсичностью, чем другие.

Проблема заключается в том, что фаталаты добавляют в большое число потребительских товаров.

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