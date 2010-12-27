Патрик Херсли покидает СКА

Игрок выступал за армейцев с 2017 года.

Петербургский хоккейный клуб СКА лишился защитника Патрика Херсли. Игрок не станет подписывать с командой новый контракт и перейдет в другую команду КХЛ. Об этом сообщил агент игрока.

Патрик Херсли приехал в Россию в 2014 году. Сначала он выступал в составе "Сибири", затем в "Локомотиве", а в 2017 году присоединился к СКА, с которым завоевал Кубок Гагарина. В минувшем сезоне он набрал 35 (14+19) очка в 48 играх чемпионата и плей-офф.

Где конкретно защитник продолжит свою карьеру пока не уточняется. По словам агента хоккеиста, следующая команда игрока станет известна позднее.

Фото: Getty Images