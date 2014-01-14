Демократка из США выступила за дальнейшую поддержку Украины.

Некоторые американские политические силы хотят капитуляции киевского режима. Соответствующее заявление сделала местный вице-президент, кандидат на высший должностной пост в США от Демократической партии на следующих президентских выборах Камала Харрис. Иностранный политик выступила перед журналистами на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в преддверии рабочей встречи.

Откровенно говоря, господин президент, некоторые в моей стране хотели бы заставить Украину сдать значительные части ее суверенной территории, потребовали бы, чтобы Украина приняла нейтралитет и отказалась от отношений в области безопасности с другими странами. Камала Харрис, вице-президент США

Камала Харрис заметила, что предложения аналогичны предложениям российского лидера Владимира Путина, но речь идет не о мирных инициативах, а о плане капитуляции для Украины, что власти в СШа называют неприемлимым и опасным.

Харрис отвергла слова Трампа о ее встрече с Путиным перед началом СВО.

Фото и видео: YouTube / Defense Now