Харрис не исключает возможности баллотироваться в Белый дом

The Washington Post напомнил об отказе Харрис баллотироваться на должность губернатора Калифорнии в следующем году.

Бывший американский вице-президент Камала Харрис не исключает возможности в будущем баллотироваться на руководящую должность в Белом доме. Соответствующие данные привела своей аудитории местная газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники. В среду, 30 июля, Камала Харрис объявила о своем решении не баллотироваться на место губернатора Калифорнии в 2026 году.

Она не исключает возможности в будущем баллотироваться в Белый дом. публикация иностранного СМИ

Известно, что отказ от участия в выборах губернатора открывает перед Камаллой Харрис возможность вновь баллотироваться на пост президента в 2028 году. Ранее бывший вице-президент и высказывала сомнения в своем стремлении к выборным должностям. Однако результаты социологического исследования фирмы Echelon Insights свидетельствуют о потенциальной поддержке этого кандидата населением страны. В том случае, если бы праймериз Демократической партии 2028 года проводился сейчас, то за Камалу Харрис проголосовали бы 26 процентов опрошенных респондентов. Среди других кандидатов, пользующихся наибольшей популярностью у граждан США, можно выделить действующего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, а также бывшего министра по транспорту Пита Буттиджича.

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Фото: YouTube / Kamala Harris